L'exsecretari general de l'IBANAT del PP, involucrat en un intent de corrupció

El director gerent de l'IBANAT i regidor de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, Joan Ramon, ha denunciat a través de les seves xarxes socials que l'exsecretari general de l'IBANAT del PP, Pedro Rosselló, l'ha intentat involucrar en un cas de «corrupció i enxufisme».

Ramon ha contat en el seu compte de Twitter que Pedro Rosselló li ha telefonat per explicar-li que aquest divendres, a l'IBANAT, feien una entrevista de feina al fill «d'un bon amic» de l'exsecretari del partit conservador i a veure «si podia fer res».

«La corrupció i l'enxufisme són el seu ADN», ha dit Ramon en la seva piulada.

En Pedro Rosselló, anterior Secretari General de l'IBANAT del PP, m'ha telefonat amb urgència, després de set anys de no dir-me res, perquè avui a l'IBANAT feim una entrevista de feina al fill d'un bon amic seu, per si hi podia fer res. La corrupció i l'enxufisme són el seu ADN.