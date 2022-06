Arran sobre el 'cas confeti': «La repressió no ha pogut amb nosaltres, continuam lluitant contra el monocultiu turístic»

Una vegada conclòs el judici del 'cas confeti', Arran Palma i Alerta Solidària, a través d'un comunicat, han assegurat que no es resignen perquè «la repressió no ha pogut amb nosaltres i tenim una illa i uns Països Catalans per alliberar».

Les formacions es mantenen a l'espera de la sentència i mantenen la seva «lluita contra el monocultiu turístic» demanant l'absolució de tots els imputats en el 'cas confeti'.

En el comunicat, les organitzacions afirmen que «en la darrera sessió, la fiscalia, que entomava el quart dia veient com el cas s'afanava sense més sentit que el de la repressió per pur escarni polític, ha retirat l'acusació només contra un dels encausats, i ha arribat a confabular el supòsit absurd, que lògicament no es produí. d'una allau humana, de conseqüències tràgiques, com les que ocorren en cas d'un atemptat islamista».

A més, els comunicants reafirmen que només dos dels dotze encausats van participar en l'acció, i un la cobria com a treballador del dBalears i l'Associació Ona Mediterrània. També destaquen que molts dels acusats es trobaven a quilòmetres de distància i que els testimonis asseguren que va ser «una protesta normal, sense danys ni lesions».

A continuació, podeu trobar el comunicat oficial de les dues entitats, publicat a través de les seves xarxes socials.