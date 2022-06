MÉS per Mallorca proposa recuperar els debats presencials de política parlamentària a IB3

El diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, ha instat el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, a recuperar un espai de debat entre els grups polítics del Parlament, més enllà de l’actual secció que es duu a terme els dimecres matí al programa Els Dematins. «El paper d’IB3, com a televisió pública del país, és clau per a apropar la política i els representants polítics del país a la ciutadania i és bàsica pel que fa a la cultura política de la ciutadania de les Illes Balears», ha declarat.

Durant la comissió de control a IB3, el diputat ha exposat que «s’ha d’apropar de manera setmanal el que passa a aquesta casa, més enllà que es parli de política de les Illes Balears a altres programes». La formació considera que el Ple del Parlament té una visibilitat mínima per part de la població de les Illes Balears.

És per això que MÉS per Mallorca ha proposat a IB3 crear un programa específic del Parlament, amb més profunditat, presencialitat i en una franja de major audiència, encara que sigui setmanal. «No demanam pinzellades, demanam debats amb més profunditat», ha afegit.

Aquesta petició va relacionada amb el fet que el seguiment en directe presenta una audiència molt baixa, un fet normal donat que el debat parlamentari pot resultat molt llarg i tediós, han explicat. Consideren que, per ara, els indicadors com l’audiència no tenen cabuda en el debat.

El passat 12 de setembre de 2019 ja varen fer una pregunta similar a la direcció d’IB3, però no només no s’ha avançat sinó que l’únic programa que dedica un temps concret a la política parlamentària segueix sense ser presencial. En aquest sentit, també han demanat que, com a mínim, es torni a la presencialitat a l’espai dels dimecres al programa Els Dematins.