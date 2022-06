[VÍDEO] Albert Botran: «Durant aquests darrers dotze anys no s'ha defensat la llengua com calia»

El diputat català de la CUP al Congrés espanyol de diputats, Albert Botran, ha estat el protagonista de l'entrevista de l'espai transmèdia Ona dBalears.

Botran ens ofereix, en l'entrevista, la seva valoració del judici pel 'Cas Confeti', del qual va seguir en persona la primera jornada.

El diputat de la CUP també parla de la repressió persecució i espionatge a que està sotmès l'independentisme català per part de les clavegueres de l'Estat espanyol. Denuncia, a més a més d'allò que qualifica com a «voluntat molt feble d'aclarir l'origen i l'abast» d'aquest espionatge.

Botran també parla de la nova Llei del Català, que qualifica de «reculada molt important perquè significa confirmar un retrocés imposat el 2010 pel Tribunal Constitucional» i denuncia que «durant aquests darrers dotze anys no s'ha defensat la llengua com calia». Afegeix també que «la immersió lingüística està molt descuidada, cal ser conscients que defensam una cosa que és en l'àmbit teòric, però que en la pràctica no funciona». «La Llei és una mala notícia, però tot allò que ens ha duit a fer-la és encara més greu».

Pel que fa a l'estat del procés d'autodeterminació, Botran considera que «som sota la repressió del 2017» i afirma que el triomf definitiu passa per «tenir força a les institucions i també al carrer».

Finalment, Botran ofereix la seva valoració de la presència de la CUP al Congrés espanyol.

Podeu veure l'entrevista sencera al següent vídeo: