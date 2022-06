MÉS per Mallorca reclama a l’Estat una distinció que «permeti als consells ser els vertaders governs insulars»

MÉS per Mallorca ha reclamat aquest dilluns que la Llei estatal de Règim Local distingeixi els consells insulars com ho fa amb els cabildos canaris. Segons el conseller i secretari general Jaume Alzamora, «el fet que ara els equipari amb les diputacions provincials dificulta que els consells arribin a ser els vertaders governs insulars».

Per altra banda, els representants de MÉS per Mallorca han mostrat la seva satisfacció pel consens generat entorn la nova Llei de Consells, que s’aprovarà aquest dimarts al ple del Parlament, que ha aconseguit sumar al Partit Popular per a arribar als dos terços necessaris. A més, tot i que la nova Llei presenta algunes mancances pel que fa a la insularitat, el reglament orgànic de cada Consell Insular podrà ara adaptar la normativa a les singularitats i necessitats de cada illa.

Així mateix, les esmenes de MÉS per Mallorca han anat encaminades a «anar més enllà i facilitar als consells una gestió similar a l’autonòmica». Un fet especialment complicat per l’equiparació a les diputacions que fa la Llei estatal de Règim Local.

Segons la diputada Joana Aina Campomar, l’adaptació de la Llei de Consells era molt necessària, donat que fa 15 anys des de la darrera reforma estatutària en aquest sentit».