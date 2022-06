La neta de l'exbatle Antoni Pons, Gloria Ferrari Pons, encapçalarà la nova junta gestora d'El Pi a Inca

El Pi Inca ha presentat al Claustre de Santo Domingo la nova junta gestora que es posarà al capdavant de la formació amb l’objectiu de constituir un nou comitè local i preparar el projecte de cara a les eleccions municipals del pròxim any. L’encapçalarà com a presidenta, Gloria Ferrari Pons i l’acompanyaran com a vocals Alonso Zurera, Llorenç Sastre, Francesc López i Miguel Angel Corado.

La nova presidenta, neta de l'exbatle Antoni Pons (Unió Mallorquina), ha declarat que «som un equip jove, amb il·lusió, amb força i amb ganes de contribuir a millorar el nostre municipi», i ha afegit que «coneixem Inca, la seva realitat i les preocupacions dels veïns i veïnes, per aquest motiu feim una passa endavant, per participar activament en la política inquera i per, entre tots, construir una ciutat moderna, innovadora i que es projecti cap al futur».

La nova junta considera que l’actual govern municipal està deixant de banda els barris perifèrics de la ciutat, i que per a revertir aquesta situació s’han de prendre mesures per potenciar-los, dinamitzar-los i dotar-los de més i millors equipaments.

Així mateix, també indiquen que cal fer una aposta ferma i decidida en la renovació i impuls del teixit comercial del centre, tot impulsant accions per promoure la comercialització del producte local i de suport a les petites i mitjanes empreses per afavorir el seu creixement i millora competitiva.

Amb tot, el president de la formació, Tolo Gili, ha agraït «l’empenta» d’aquest equip jove, preparat i amb ganes de donar un impuls a la renovació del projecte d'El Pi a Inca.