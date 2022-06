Melià: «Els canaris paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més barat que aquí»

A iniciativa d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, la Comissió d’Economia debat aquest dijous una Proposició no de Llei de la formació per a instar el Govern de l’Estat a aplicar un IVA reduït als combustibles per a compensar els sobrecostos a conseqüència del fet insular.

El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha assenyalat que des de fa molts d'anys les Illes Balears som la comunitat que pateix els preus dels combustibles més cars de l'Estat. «Els canaris paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més barat que aquí», ha destacat.

Es calcula que, de les 25 benzineres que tenen més car el gasoil de l'Estat, a Balears n'hi ha 21, de fet, en el darrer any el cost de la benzina ha augmentat a les Illes Balears un 35% i el del gasoil ha apujat un 37%.

Així mateix, la diputada de la formació, Lina Pons, ha explicat que la iniciativa presentada també insta l’executiu a reduir l'impost d'hidrocarburs per a alleugerir la gran pujada del preu dels combustibles, i, si és el cas, «preveure un tractament específic en aquest impost per a les Illes Balears com a territori insular subjecte al tribut cosa que no succeeix a Canàries».

L'impost sobre hidrocarburs s'aplica a la Península i a les Illes Balears (no a Canàries, Ceuta i Melilla) suposa una tributació que lògicament encareix el cost que han de pagar els consumidors de combustible. Fins a l'any 2019 aquest impost tenia previst l'existència d'un tram autonòmic, aspecte que va desaparèixer. Alguns estudis assenyalen que l'Estat té un marge de maniobra d'uns 1.000 milions d'euros per a baixar aquest impost.

Amb tot, Melià ha explicat les dues principals raons per les quals les Illes Balears tenen el combustible més car són, en primer lloc, «per la manca de competència, hi ha un oligopoli i una presència molt escassa d’operadors independents», i, en segon lloc, «per la nul·la compensació del cost d'insularitat que alguns estudis han quantificat en 60 milions d'euros».