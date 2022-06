MÉS anuncia una iniciativa parlamentària perquè la protecció del medi i la lluita contra el canvi climàtic formin part dels drets fonamentals de la constitució

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dilluns la presentació d'una iniciativa parlamentària per tal que es promogui que la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic formin part de l'apartat de drets fonamentals de la constitució espanyola i de totes aquelles constitucions que puguin emanar de nous processos constituents durant els pròxims anys. Segons el diputat Josep Ferrà «per al canvi que necessitam calen el màxim de garanties, el màxim de compromís i el màxim de recursos», ha assegurat Ferrà.

Actualment, el medi ambient forma part de l'articulat dels principis rectors de política social i econòmica, article 45 de la constitució espanyola, fet que no li atorga el marc de protecció que es mereix. Així, aquesta iniciativa parlamentària proposarà que els drets i els deures de les generacions futures estiguin garantits, perquè «s'ha de defensar el benestar de la ciutadania, la protecció del medi ambient i una lluita constant contra el canvi climàtic», ha assegurat el diputat. Tot això ha de formar part del cos de drets i deures fonamentals de les cartes constituents.

Segons Ferrà «aquesta iniciativa també es durà a terme en suport i per donar continuïtat a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB per a la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures». Així mateix, ha volgut fer una crida a la recollida de signatures perquè la ILP pugui ser debatuda en el marc del parlament.

Durant la roda de premsa, el diputat de MÉS per Mallorca ha aprofitat per valorar tres temes d'actualitat que també s'inclouen dins l'agenda verda. En primer lloc, Ferrà ha valorat molt positivament la Proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera, una aposta clara per a continuar avançant en sostenibilitat, preservació del territori i un creixement econòmic respectuós amb l'illa. Per altra banda, i en referència a l'ampliació del parc natural de llevant, el diputat ha considerat que és un dels plans més importants d'aquesta legislatura, una fita en la protecció del medi natural de Mallorca. En darrer lloc, ha anunciat el suport de MÉS per Mallorca a la Proposició no de Llei presentada pel Partit Popular referent al transport de residus de Formentera, que reclama que el govern central assumeixi les seves responsabilitats, donat que tot i que és qui per llei se n'ha d'encarregar mai ho ha fet.

Finalment, i donat que aquest diumenge va ser el dia mundial del Medi Ambient, Ferrà ha volgut defensar que «és clar el paper de MÉS per Mallorca com a força ecologista d'aquesta terra, en defensa dels ecosistemes, la biodiversitat i el territori i essent capdavanters en propostes i programes contra el canvi climàtic».