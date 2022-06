El PP demanarà dilluns la compareixença urgent d'Armengol en el Parlament pel cas Ports

El PP de les Balears ha confirmat aquest dissabte que demanarà aquest dilluns la compareixença urgent de la presidenta del Govern, Francina Armengol, davant les noves revelacions del cas Ports, que a més de la presidenta impliquen també l'exministre del Govern espanyol, José Luís Ábalos.

«Cada vegada són més les preguntes que Armengol ha de contestar i, no obstant això, el PSOE es limita a respondre que no té res a dir, per això demanarem aquestes explicacions en el Parlament», ha explicat la secretària general del PP, Sandra Fernández.

«Si primer coneixíem documents que acreditaven reunions sobre la concessió de ports entre Armengol i l'expresident de l'Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella, i després whatsapps que acrediten que era informada dels processos, avui llegim com va poder fins i tot mediar amb el mateix ministre Ábalos», ha repassat Fernández, que considera que «són necessàries explicacions urgents».

La secretària general ha insistit que «des del PP defensam la presumpció d'innocència, però pensem que per responsabilitat política i com màxima autoritat de la nostra comunitat, Armengol ha d'explicar tot el que coneixia del cas Ports».