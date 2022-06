Les Balears i l'Argentina comparteixen iniciatives sobre turisme sostenible

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha reunit amb el ministre de Turisme i Esports de l'Argentina, Matías Lammens, en el marc del viatge oficial que aquests dies fa al país. Durant la trobada, que tenia com a objectiu compartir visions sobre la realitat turística d'ambdós territoris, Armengol ha tingut l'oportunitat de donar a conèixer les iniciatives en matèria turística que s'han impulsat a les Illes Balears en els darrers anys, així com l'aposta que el Govern ha fet per un model centrat en la qualitat i no en la quantitat.

«Hem pogut parlar de situacions estratègiques en política internacional i de com el know how turístic que tenen les Illes Balears a escala mundial pot ajudar al plantejament que fa l'Argentina com a país en aquesta matèria», ha explicat la presidenta. A més, «el ministre ha mostrat molt d'interès en la llei turística que acabam d'aprovar a les Illes Balears, que implica millores ambientals i de seguretat per als treballadors i treballadores, i posa en valor el nostre motor econòmic des de la innovació».

La reunió amb el ministre es du a terme després que la presidenta s'hagi reunit amb l'ambaixadora espanyola a l'Argentina, M. Jesús Alonso Jiménez, amb diputades nacionals impulsores de la recentment aprovada llei de l'avortament i amb membres de la Casa Balear de Buenos Aires, en què la presidenta va lliurar dos certificats de reconeixement de víctimes del franquisme als familiars dels assassinats Julià Fullana i Salvador Riera.

Amb aquesta trobada, la presidenta finalitza la seva agenda a Buenos Aires i continua el seu viatge oficial a l'Argentina amb diversos actes a la ciutat de Rosario. Posteriorment, es desplaçarà a San Pedro, on està previst que tengui lloc aquest cap de setmana el XXIV Ple del Consell de Comunitats Balears a l'Exterior.