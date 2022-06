MÉS aposta pel cooperativisme al sector agroalimentari i per avançar cap a la sobirania alimentària

Davant la necessitat de posar en marxa una estratègia de promoció del producte local, MÉS per Mallorca va sol·licitar la compareixença a la Comissió d'Economia de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears. Aquest dijous, fins a sis entitats representades de manera conjunta per Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears (abans UCABAL) han pogut expressar la seva situació i demandes. Segons el diputat ecosobiranista, Joan Mas 'Collet', «són els productors locals els que coneixen les dificultats i necessitats que tenen en el seu dia a dia, per això és vital saber de primera mà la seva opinió».

Les representants de Cooperatives Agroalimentàries han defensat la seva tasca en la defensa dels interessos econòmics i socials de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears des dels principis de l'horitzontalitat, la qualitat i la sostenibilitat, ambiental i econòmica. Així mateix, han reclamat apostar per la sobirania alimentària, que ens permetria abastir-nos millor i fer front a problemes circumstancials, com va passar durant la pandèmia. A més, han reclamat abordar el debat econòmic, polític i mediambiental de l'agricultura, sobretot davant les conseqüències de tenir una excessiva dependència de la producció exterior.

Durant la seva intervenció, 'Collet' ha agraït la presència de les representants i ha exposat que «el model del cooperativisme és el model de l'empoderament de treballadors i treballadores i el cooperativisme agrari és un referent d'aquest model a les Illes Balears, és un motiu d'orgull». Per altra banda, ha denotat que «els pagesos i pageses de les Illes Balears no competeixen en igualtat de condicions amb els de la resta de l'Estat» i que, per tant, «és necessari fer front als costos de la insularitat, donar valor afegit a la producció local i seguir avançant en infraestructures claus, com ho són els escorxadors o les depuradores».

En qualsevol cas, MÉS per Mallorca ha volgut mostrar el suport al sector agroalimentari de les Illes Balears i tornar a apostar per avançar cap a la sobirania alimentària. Com ha apuntat el diputat «vincular cooperativisme amb producte local i amb sobirania alimentaria és general el cercle perfecte per a beneficiar el sector agroalimentari d'aquestes illes».