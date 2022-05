[VÍDEO] Més per Menorca: «Les evidències científiques mostren que la massificació està fent avançar la crisi climàtica a un ritme que espanta»

Més per Menorca ha mostrat el seu desacord amb la nova Llei Turística en el seu debat d'aprovació d'aquest dimecres i denuncia, a través de les seves xarxes socials i en el Parlament de les Illes Balears, que «estam en un moment històric crucial i si paràssim atenció a les evidències científiques, se'ns gelaria la sang en veure que la massificació està fent avançar la crisi climàtica a un ritme que espanta».

A més, Pep Castells, a través de videoconferència ha defensat que «més turistes no vol dir més riquesa» i ha afegit que la massificació no només no és bona pels seus efectes climàtics i econòmics, sinó que també afecta directament a la qualitat de vida dels ciutadans de les Balears.

Castells ha argumentat que la massificació, afecta directament al fet de «poder viure com a residents a les Balears, la qual cosa es veu molt clarament, per exemple, en els temes d'habitatge o comerç» i ha afegit que «la nostra xarxa de comerç de proximitat s'està empobrint».

A les xarxes socials, Més per Menorca també ha comentat que «la llei turística que avui s'apriova no és prou valenta!».