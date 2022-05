El Pi reclama «compromís polític» a Armengol perquè les Balears quedin exonerades de la nova taxa als bitllets d’avió

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha reclamat «compromís polític» a Armengol perquè les Illes Balears quedin exonerades de la taxa que encarirà els preus dels bitllets d’avió i vaixell que s’està tramitant en el Parlament Europeu i que s’espera que entri en vigor a partir del 1r de gener de 2024.

Així mateix, Melià ha criticat a la presidenta la manca d’iniciativa per part del Govern en aquesta qüestió: «Canàries ja té un compromís públic de no afectació fins als 2030 amb els trajectes amb la Península, això és l’únic que hi ha específic i concretat. Mentre que a les Balears no hi ha cap compromís polític. Necessitam una actuació contundent del Govern».

En aquest sentit, el portaveu ha demanat a la presidenta què pensa fer perquè les Illes Balears no es vegin afectades per aquest nou impost. «No és admissible que s’estigui tramitant una normativa que, ara per ara, no hi ha cap exoneració per les Illes Balears. Resulta evident que els territoris insulars haurien de tenir un tractament específic en l’aplicació d’aquestes mesures ateses les seves circumstàncies específiques».

El Consell de Batles i Batlesses d’El Pi aprova presentar mocions a totes les institucions per a reclamar que aquest impost no afecti les Illes Balears

La formació presentarà iniciatives al Parlament, Consell i ajuntaments per a fer un front comú davant Europa perquè que no s’aprovin normes tributàries que provoquin un increment del preu dels bitllets d’avió i vaixell amb sortida o arribada als territoris insulars de la Unió Europea.