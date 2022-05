Més per Menorca critica el Govern per voler pactar amb l'esquerra i la dreta la Llei turística

Més per Menorca ha lamentat aquest dilluns que la llei turística, que està previst que s'aprovi aquest dimarts al Parlament, no sigui «prou valenta en la direcció del decreixement», a conseqüència de la «política erràtica del Govern de voler pactar amb l'esquerra i, a la vegada, amb la dreta», ha explicat el diputat Josep Castells.

«Estam en un moment històric crucial i si paràssim atenció a les evidències científiques, se'ns gelaria la sang en veure com la massificació humana està fent avançar la crisi climàtica a un ritme que espanta», ha advertit.

La formació ha recordat que la massificació turística afavoreix la concentració atmosfèrica de gasos d'efecte hivernacle, la pujada del nivell de la mar, la calor acumulada a mars i oceans i l'acidificació d'aquests. «A banda de contribuir a l'escassetat d'aigua o a l'increment de l'ús d'energia, les dades econòmiques demostren que la massificació turística no ens fa més rics, sinó de cada vegada més pobres» ha incidit Castells.

Per aquest motiu, Més per Menorca ha anunciat que votarà en contra de la moratòria de places i que rebutja les parts del text que suposen adoptar polítiques vacil·lants, incongruents, i que van en contra d'un canvi de rumb clar i ràpid, «imprescindible per conservar el benestar de les generacions futures». En aquest sentit, també ha dit que votarà en contra de la disposició final primera, la qual fa possible el creixement dels hotels sense condicions; «sembla que tota l'esquerra està d'acord a dir que no podem continuar creixent de forma il·limitada, però a la vegada es fa una llei tèbia en aquest sentit», ha criticat el diputat.

També ha volgut recalcar que per mor del pacte amb El Pi i la patronal hotelera, els establiments de menys de 150 places –que són la majoria a Menorca– encara podran créixer un 10% sense renunciar a cap plaça turística. «És a dir, més erosió del sòl sense descens de la pressió humana, un dels altres símptomes de la tragèdia climàtica», ha afirmat l'ecosobiranista.