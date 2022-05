Ensenyat: «En aquesta recta final de la legislatura es podran assolir els objectius fixats»

A un any de les eleccions, el portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha valorat de manera positiva la tasca legislativa realitzada fins al moment i avançat que en la recta final de la legislatura s'espera «un any intens i prolífic al Parlament». Així, ha recordat que aquesta mateixa setmana el ple aprovarà la Llei Turística i que ja hi ha en tràmit la Llei de la Ciència, la de Joventut, la de Consells Insulars i la d'Arxius. A més, Ensenyat ha avançat que la setmana que ve la mesa del Parlament té previst admetre a tràmit la Llei de Cooperació i la Llei de Lleure. A més, d'aquí a poc temps, s'iniciaran els tràmits parlamentaris de la Llei de la Biosfera, així com altres modificacions legislatives.

Segons Ensenyat, «tenint en compte que els darrers dos anys la pandèmia ha congelat les previsions inicials del Govern i del Parlament, en aquesta recta final de la legislatura es podran assolir els objectius fixats». En definitiva, ha assegurat Ensenyat, «tot un paquet legislatiu, que sumat al de la legislatura passada, fan que el Pacte hagi estat productiu i hagi servit per a millorar la vida de la gent d'aquesta terra».

D'acord amb el portaveu de MÉS, «l'activitat parlamentària i la del Govern, contrasta amb la del Govern espanyol». Així ha criticat que encara no s'hagi desplegat el Règim Fiscal contemplat al REB. En aquest context ha destacat que coincidit amb un nou increment de l'IPC els ciutadans de les Illes Balears «encara noten més la inflació desbocada per mor de la insularitat». Per a Ensenyat, davant aquest panorama, «entenem que el Règim Fiscal de les Balears no pot esperar més. El Govern espanyol no pot continuar donant-nos llargues. És una qüestió de supervivència econòmica. Necessitam que es desenvolupi la part fiscal del REB per a millorar la competitivitat de les nostres empreses, impulsar l'economia i garantir la viabilitat del nostre sector productiu». Per tot això, ha dit, «si no aprovam els incentius fiscals que contempla la llei estam condemnant les nostres empreses. Avui mateix, la llum torna a disparar-se un 30 %. La situació és insostenible i el govern de Pedro Sánchez ha d'actuar de manera immediata», ha conclòs.