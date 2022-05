Junqueras es reuneix amb Més per Menorca per a compartir «inquietuds, esperances i voluntats de futur»

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha visitat Menorca per a trobar-se amb Més per Menorca.

L’Executiva i càrrecs públics de Més per Menorca han mantengut una reunió amb Junqueras per a donar-li a conèixer, de primera mà, la realitat sociopolítica de l’illa així com les perspectives de futur en el moment preelectoral en el qual ens trobam.

Junqueras ha explicat que ha anat a Menorca per a compartir «inquietuds, esperances i voluntats de futur» amb els menorquinistes i ha expressat el seu compromís a l'hora de compartir projectes.

Així mateix, han analitzat la situació política de l'Estat, i han refermat els vincles de col·laboració entre les dues formacions sobiranistes.