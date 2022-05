EUIB fa una crida a recuperar els carrers i lluitar contra la precarietat i privatització de Correus

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) s’ha reunit aquest dimecres, 25 de maig, amb els treballadors de Correus, així com amb el comité de la vaga general convocada. A la reunió hi han assistit el director general de Consum, Fèlix Alonso, la portaveu d'EUIB, Laura Pérez, i el coordinador general de la formació, Juanjo Martínez, per tal de donar-los suport institucional i coordinar les agendes de la cara el primer de juny, dia d’inici de la vaga.

A la reunió, Juanjo Martínez ha volgut fer palès, una vegada més, tant el seu suport com el de l’organització als treballadors de Correus en vaga per a lluitar contra la precarietat, el desmantellament i la privatització del servei postal.

Des del comité d’organització de la vaga, i sota el lema 'Salvem el servei postal', els vaguistes continuen enllestint tot un seguit d’accions per als propers dies 1r, 2 i 3 de juny, amb les quals visibilitzar la precarietat en la que conviuen i treballen mentre, alhora, es camina cap a la privatització d’un altre servei públic. També han informat que fins a la data, són ja centenars les persones que han passar per les diverses taules informatives que s’han instal·lat aquests dies per Palma per tal de signar i donar suport, a títol personal, a les reivindicacions del col·lectiu.

Com ja va fer la setmana passada, Juanjo Martínez ha tornat a fer una crida a la ciutadania perquè surti al carrer a defensar els serveis públics, en aquest cas el servei postal, el correu públic. «El primer de juny serem als carrers amb els i les treballadores de Correus. Cal recuperar els carrers, i per això convidam la ciutadania a posar-se en contacte amb el comité de vaga del seu municipi o barri per a informar-se i sumar-s’hi a les accions que es duran a terme els dies 1r, 2 i 3 de juny», ha apuntat el coordinador d’EUIB.