Vicenç Vidal: «L'idiota del monarca espanyol ens ha robat a mansalva durant més de 50 anys de forma descarada»

El senador per les Illes Balears al Senat espanyol Vicenç Vidal ha reclamat aquest dimecres, 25 de maig, que les injúries a la corona surtin del Codi Penal espanyol. El polític de MÉS per Mallorca ha argumentat que «l’idiota del monarca espanyol ens ha robat a mansalva durant més de 50 anys de forma descarada i encara l'hem d'aplaudir i pagar les seves despeses».

Concretament, ha acusat que la monarquia espanyola ha pres la ciutadania per «idiotes», terme que ha definit com aquells que «no es preocupen de lo col·lectiu i només es preocupen de lo privat», ha aclarit. Aquest fet ha causat enrenou a la Cambra Alta espanyola.

Sobre les injúries a la corona, Vidal ha recordat que «per culpa de dir certeses, ciutadans com Valtònyc no poden viure a casa seva», recalcant que són «certeses que la justícia espanyola ha confirmat que eren certeses i no es poden jutjar», ha afegit. En aquest sentit, el senador ha reivindicat que «els borbons no ens han aportat res bo».

Finalment, ha conclòs el seu discurs dient que «deixem la idiotesa enrere i siguem una república. Visca la república de les Illes Balears, visca la república catalana, visca la república dels pobles lliures».