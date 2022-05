L'avís d'un «paquet sospitós» ha fet desallotjar la seu del PP

Agents de la Policia Nacional espanyola han desallotjat aquest dilluns horabaixa la seu del Partit Popular (PP) de les Balears, després de rebre un avís d'un «paquet sospitós» que hauria arribat durant el dia a la seu. Tot apunta que es tractaria d'«una falsa alarma», segons han informat des del PP, atès que després de revisar la seu i els voltants, els agents no han trobat res.

La telefonada que ha alertat de l'arribada d'un «paquet sospitós» s’ha produït devers les 16.30 h. En arribar a la seu, els agents s'han entrevistat amb una administrativa que hi havia, a la qual han preguntat si havia arribat algun paquet o havia entrat algú a la seu.

Per la seva banda, el PP balear ha precisat que aquest avís no ha sortit de la seu de la formació. Després d'inspeccionar la zona, no han localitzat cap paquet ni objecte sospitós, segons han indicat des del PP.