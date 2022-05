Oriol Junqueras parlarà del model econòmic social i humà aquest dimarts a Ca n’Oleo

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, oferirà la conferència ‘Per un model econòmic MÉS social i MÉS humà’ aquest dimarts, 24 de maig, a les 19.30 h, a Ca n’Oleo (Palma). L’acte, organitzat per MÉS per Mallorca, serà presentat per la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol.

Prèviament, al dematí, Junqueras es reunirà amb el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia, el portaveu parlamentari, Miquel Ensenyat, i diferents membres de la Comissió Executiva, per parlar de diferents iniciatives polítiques.