La primera planta de matèria orgànica és declarada projecte estratègic pel Govern

El Govern ha declarat la nova planta de compostatge de matèria orgànica del Consell de Mallorca, projecte estratègic de les Illes Balears. L'anunci, que s'ha fet aquest dilluns al Consell de Govern, recull la necessitat de construir una planta prevista en el Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca, per al tractament de bioresidus procedents de la recollida selectiva per valorar-la materialment i obtenir un compost d'alta qualitat apte per a agricultura i horticultura.

Aquesta decisió arriba poc després de la signatura del manifest 'Tanca el cercle': el pla estratègic per transformar la matèria orgànica de l'illa en compost, del divendres passat, en què la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, varen rebre el suport de setze entitats.

La presidenta, Catalina Cladera, ha expressat que «confiàvem que seria així i estam molt satisfets que el Govern hagi reconegut el caràcter estratègic del projecte 'Tanca el cercle', perquè això ens permetrà accelerar la transició cap a la Mallorca sostenible que volem i convertir en compost ecològic el cent per cent de la matèria orgànica generada a l'illa».

Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha indicat que «és una gran notícia la reacció ràpida del Govern de les Illes Balears, amb la declaració estratègica la construcció de la planta a Llucmajor i amb el fet d'escoltar totes les associacions que divendres varen presentar el projecte 'Tanca el Cercle'. Cal recordar que només és la primera planta i esperam que en un futur pròxim la resta de plantes s'hi vagin incorporant».

El Ple del Consell de Mallorca va declarar d'interès general l'obra pública de construcció de la planta de compostatge a Llucmajor. D'aquesta manera, la Direcció Insular de Residus pot executar la construcció d'infraestructures de gestió i tractament de residus de Mallorca i escurçar a dos anys el termini per posar en marxa la planta de compostatge.

Valorat en prop de 200 milions d'euros, el projecte 'Tanca el cercle', que es presentarà als fons europeus Next Generation, té relació directa amb diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i preveu la construcció de cinc plantes de tractament de matèria orgànica que s'ubicaran a Llucmajor, Marratxí, Santa Margalida, Calvià i Felanitx.