El Pi es reuneix amb la societat civil acompanyat pel PNB i Coalició Canària

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat al Parlament una trobada amb associacions de la societat civil, amb dos convidats d’excepció: el president del PNB, Andoni Ortuzar, i el secretari general nacional de Coalició Canària, Fernando Clavijo, per a debatre sobre la importància d’un partit regionalista/nacionalista fort al Govern Autonòmic i amb representació al Govern.

Els principals temes de debat de la jornada han girat entorn de la gestió pública i els reptes de l’estat autonòmic. El president d’El Pi, Tolo Gili, ha declarat que «necessitam una administració eficient, eficaç, ràpida i pròxima, compromesa i facilitadora», i ha afegit que «és l’hora de canviar la visió que la ciutadania té dels poders públics com una màquina burocràtica que només torpedeja i alenteix».

Gili ha incidit en la necessitat d’incrementar la col·laboració publicoprivada: «la concertació és un gran instrument que ben utilitzat pot aportar grans resultats». El president també ha assenyalat que és l’hora d’impulsar una transformació administrativa fonamentada amb dos pilars: el compliment dels terminis i donar seguretat jurídica. «És urgent canviar les dinàmiques i la percepció que l’Administració és un obstacle per a la productivitat del sector privat, la simplificació administrativa ha de donar més claredat i seguretat als administrats», ha explicat.

Així mateix, el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha centrat la seva intervenció en la transformació autonòmica. «Les Illes Balears amb el seu Estatut de segona generació, de l’any 2007, van voler jugar un paper més capdavanter en els canvis del model territorial de repartiment del poder. El problema és que aquest Estatut s’ha incomplit sistemàticament per part de l’estat», ha remarcat.

En aquest mateix sentit, Melià ha explicat que en el pròxim cicle polític de les Illes Balears El Pi incidirà com sempre ha fet en el compliment de l’Estatut d’Autonomia: «volem les màximes quotes d’autogovern per a Balears».

Des d’un punt de vista econòmic, el portaveu ha assegurat que la formació reclamarà un nou model de finançament autonòmic que «avanci cap al concert i que reculli el principi d’ordinalitat, així com un règim especial tant econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis».

Amb relació al poder de decisió, Melià ha recalcat la importància d’assolir la transferència en matèria de costes i litoral, justícia, seguretat i cogestió aeroportuària. «Només amb una veu pròpia al Congrés dels Diputats les Balears es podran aconseguir les fites marcades», ha explicat.

A l’acte hi han assistit representants de Pimem, Pimeco, Afedeco, Habtur, OCB, Cercle d’Economia, Cambra de Comerç de Mallorca, Costruïm, Aviba, Federació Balear de Confraries de Pescadors, Associació Balear d’Agroturisme, Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears, Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, Col·legi d’Economistes, Aevab, Federació Empresarial Balear de Transportistes i de Joves per les Illes, l’associació juvenil de referència d’El Pi.