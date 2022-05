Més per Menorca presenta 25 esmenes a la Llei de la Ciència per afavorir la diversificació econòmica

Més per Menorca ha presentat 25 esmenes al projecte de Llei de la Ciència, la tecnologia i la innovació de les Balears dirigides principalment a afavorir la diversificació econòmica de l'illa, ja que «la innovació i la investigació científica són els elements amb major efecte multiplicador per afavorir la competitivitat de les empreses».

Així ho ha explicat el diputat de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, qui ha considerat que «avançar en la diversificació econòmica és una passa necessària per millorar la vida dels menorquins, i la ciència i la investigació han de tenir un paper clau en aquest camí».

La formació ha indicat que, a través de les seves esmenes, cerquen garantir que tots els òrgans i plans que s'han fet en matèria d'investigació tenguin presents les necessitats «de totes les illes», de manera que les empreses i institucions de Menorca rebin el suport necessari per als seus processos d'innovació i investigació.

En aquest sentit, ha destacat que els investigadors captats per l'ens que es crearà, l'Institut d'Investigació de les Balears, puguin ser adscrits a l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), pel qual demanen també finançament, especialment en aquells àmbits d'investigació en els que Menorca està millor situada per ser un referent, com són els de l'arqueologia i la sostenibilitat, han afegit.

Per altra banda, Més per Menorca vol que es compleixi, a través de la nova llei, un dels acords d'investidura que té amb el Govern i que consisteix que l'Executiu contribueixi al finançament d'un nou centre d'investigació dedicat a l'arqueologia vinculat a la declaració de la Menorca Talaiòtica.