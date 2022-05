El Pi organitza unes jornades per a debatre sobre finançament, poder de decisió i reptes de futur

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha organitzat, per a divendres i dissabte, unes jornades per a debatre sobre finançament, poder de decisió i reptes de futur. A les trobades hi participaran el president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar, i el secretari general nacional de Coalició Canària, Fernando Clavijo.

Divendres, 20 de maig, se celebrarà al Parlament una jornada amb associacions de la societat civil titulada, 'Gestió pública i reptes de l’Estat Autonòmic', en la qual s’abordarà la importància de comptar amb un partit nacionalista/regionalista fort al Govern autonòmic i amb representació al Congrés.

Dissabte, 21 de maig, a partir de les 10.30 h a la finca de Son Mesquidassa de Felanitx, es duran a terme dues taules rodones. La primera comptarà amb la participació d’Andoni Ortuzar, Fernando Clavijo, el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, i la portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Xisca Mora, i es debatrà sobre el model de finançament autonòmic.

Mentre que la segona, estarà centrada a abordar els reptes de futur de les Illes Balears (transformació turística, administrativa, estat del benestar...). Hi participaran la diputada d’El Pi al Parlament, Lina Pons, la vicepresidenta d’El Pi, Lucía Ribas, el secretari general de Joves per les Illes, Guillem Mut, i el batle d’El Pi a Costitx, Antoni Salas. Tancarà l’acte el president del partit, Tolo Gili.