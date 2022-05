Juanjo Martínez: «Desitjam sort i encerts a Yolanda Díaz en el nou projecte i ens posam a la seva completa disposició a les Balears»

Aquesta setmana, la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha fet públic el nom de la plataforma, Sumar, amb la qual iniciarà tota una sèrie de reunions i contactes amb la societat civil i política, i a les Illes Balears el coordinador d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, hi ha volgut donar suport i fer-se’n ressò.

Martínez s’ha posat en contacte personalment amb Yolanda Díaz per tal de desitjar-li sort i encerts en aquest nou projecte, i per tal de posar-se a la seva disposició, tant ell com a coordinador, com les sigles d’EUIB, per tal de sumar esforços també des de les Balears.

«Quedam a disposició de Yolanda Díaz per a ajudar a construir el nou projecte, Sumar. A més, convidam i esperam que aquest front ampli sigui capaç d’aglutinar el conjunt de l’esquerra a les Illes Balears, una postura que duim defensant tota la vida», ha afegit el coordinador d’EUIB.

Des d’EUIB, s’hi han pronunciat al respecte mostrant tot el seu suport i reafirmant-se en una idea que venen repetint des dels seus inicis, i que darrerament copsa part dels debats sobre les eleccions, com ara a França o Irlanda, per a citar-ne dos de propers: la creació d’un front ampli que aglutini l’esquerra. Finalment, Martínez ha desitjat que, a les Balears, es pugui reconfigurar l’espai de l’esquerra «per a ser més útils, més forts, més plurals i diversos», alhora que se cerquen «sol·lucions als problemes reals d’aquestes illes, i a l’Estat espanyol per a treballar per la justícia social i el socialisme».