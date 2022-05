Més per Menorca i Compromís uneixen esforços per a millorar la connectivitat entre l’illa i València

Més per Menorca i Compromís han anunciat aquest dijous a València el registre de dues Proposicions no de Llei als respectius parlaments autonòmics per tal d’aconseguir que s’estableixi una Obligació de Servei Públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i la ciutat de València que garanteixi unes freqüències mínimes d’un vol diari d’anada i tornada i que inclogui la fixació d’una tarifa màxima.

El diputat de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha ressaltat que es tracta de la «primera iniciativa de la història per a millorar la connectivitat entre els dos territoris» i ha justificat aquesta proposta conjunta perquè «les connexions entre l’aeroport de Menorca i València són del tot residuals, amb molt poques freqüències i amb unes tarifes abusives fixades pel lliure mercat aprofitant l’alta demanda i que el resident no té altres alternatives per fer aquesta ruta».

València és la tercera ciutat en pes demogràfic de l’Estat espanyol, i està estretament lligada a les Illes Balears per qüestions històriques, econòmiques i culturals, una relació que es manté en l’actualitat.

Al respecte, la diputada de Compromís a les Corts Nathalie Torres ha citat la gran quantitat de valencians que són residents a Menorca perquè hi exerceixen la docència. «El 30% del professorat de les Illes Balears és valencià, un percentatge que arriba al 40% a l’illa de Menorca», ha recordat Torres. A això, cal sumar-hi, també, els estudiants menorquins que fan la carrera a les universitats valencianes.

S'ha tenir present que la legislació europea preveu el mecanisme de les obligacions de servei públic (OSPs) per a rutes de connexió de «regions perifèriques en desenvolupament o amb baixa densitat de trànsit quan l’esmentada ruta es consideri essencial per al desenvolupament econòmic i social d’una regió […]».

La iniciativa conjunta s’ha presentat el mateix dia que Més per Menorca i Compromís han duit a terme una jornada de feina on han acordat treballar junts en qüestions que afecten els dos territoris.