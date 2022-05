El comitè local d'El Pi a Consell abandona el partit perquè no s'hi sent representat

El Pi Consell abandona la formació després d'una reunió mantenguda aquest dimecres amb el president de la formació, Tolo Gili, i el secretari general, Rafel Ballester. L'equip de Consell va exposar, amb els dirigents, els aspectes i les actuacions que s'estan fent i que no coincideixen amb el grup municipal.

Des de Consell han explicat que el debat «va ser escàs perquè els dos màxims dirigents no ens varen rebatre les nostres argumentacions, tot foren excuses i lamentacions, cap explicació ni cap discurs de futur. La nostra sensació és que en aquests moments El Pi és un partit que tristament ha quedat ancorat en el passat».

També han argumentat que a Consell, el grup treballa per a canviar de rumb l'Ajuntament i que «necessitam nous aires, nous arguments i noves idees, valors que ara El Pi no representa i pensam que el millor per al nostre grup és abandonar la formació i centrar-nos en la feina del municipi pensant en el 2023 i deixant les portes obertes al futur».