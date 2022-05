MÉS aconsegueix el suport del Parlament per a desclassificar els documents del 23-F i els GAL

La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament ha aprovat una iniciativa de MÉS per Mallorca instant el Govern espanyol a culminar de manera urgent la modificació de la llei que regula els secrets oficials per a desclassificar i fer públics tots els documents escrits, sonors, de vídeo i en qualsevol format digital que permetin conèixer amb exactitud els fets vinculats al 23-F, els GAL o el procés d'abandonament del Sàhara Occidental i els fets que rodejaren la Marxa Verda, entre d'altres. La proposta ha tirat endavant coincidint amb diferents informacions periodístiques que deixaven entreveure les intencions de l'executiu de Pedro Sánchez de mantenir en secrets els arxius relacionats amb aquestes qüestions.

Segons ha explicat el diputat Joan Mas 'Collet', impulsor de la iniciativa, «40 anys després de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer de 1981 existeix una versió oficial que durant dècades ha estat validada tant pels mitjans de comunicació com per gran part dels partits subjectes al pacte constitucional de 1978. No obstant això, durant els darrers anys s'han anat coneixent a través d'informacions periodístiques, la feina d'historiadors o fins i tot la publicació de les memòries d'algun dels participants en aquesta trama, noves dades que posen en dubte la versió oficial».

Per això, el diputat Mas ha assegurat durant la defensa de la Proposició no de Llei que «quatre dècades després, ja no hi ha cap justificació per a no conèixer amb detall cada document, cada enregistrament, cada informació significativa que obri en poder de l'Estat Espanyol i que aporti llum als veritables esdeveniments que envolten el cop d'estat del 23-F».

Aquesta necessitat, ha insistit el diputat ecosobiranista, «es reforça davant l'acció de la Llei de Secrets Oficials, una legislació franquista generadora d'opacitat, indefensió i, sobretot, desmemòria, que de manera inexplicable no ha estat encara adaptada a la realitat democràtica actual». Segons Joan Mas, «resulta vergonyós conèixer a través de països estrangers i els seus serveis d'intel·ligència fets transcendents que ara per ara encara són secrets a l'Estat espanyol. De la mateixa manera, és un deure democràtic conèixer millor el terrorisme d'estat dels GAL o l'abandó del Sàhara Occidental».