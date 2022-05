Front comú d’El Pi i Habtur en defensa del lloguer turístic

Front comú d’El Pi-Proposta per les Illes Balears i Habtur en defensa del lloguer turístic. A la roda de premsa conjunta a la seu d’El Pi, el president de la formació, Tolo Gili, ha declarat que des d’El Pi insistiran que la llei «contempli determinats requisits d’intercanvi, tot garantint que no hi hagi cap increment de places i la continuïtat i posada en valor d’una oferta com la del lloguer turístic que massa sovint ha estat criminalitzada», i ha afegit que «no volem més places, però tampoc no volem que no hi pugui haver una rotació i una capacitat de moviment al mercat sempre que no hi hagi cap tipus d’increment».

Així mateix, el president ha explicat les esmenes amb relació al lloguer turístic que s’incorporaran a la nova llei després del pacte amb el Govern: «Hem aconseguit que s’incorporin determinades excepcions a la moratòria. Les persones que amb anterioritat haguessin presentat un certificat de zona apta a l’Ajuntament podran continuar amb l’activitat, també es prorrogaran les llicències en plurifamiliars durant cinc anys».

A iniciativa d’El Pi la nova llei també contempla que en el cas que el PIATS aprovats pels Consells determinin un decreixement, aquest haurà de ser equitatiu entre les places d’allotjament turístic i les places d’estades turístiques en habitatges.

Per la seva banda, la gerent d’Habtur, Maria Gibert, ha reclamat el manteniment de les 90.000 places de lloguer vacacional existents: «Aquestes places, a dia d’avui, estan en perill perquè la vida comercial d’un habitatge de lloguer turístic és d’entre 5 i 10 anys i això significa que a mitjà i llarg termini aquestes places desapareixeran perquè no es poden ni intercanviar ni tornen a la borsa, per això instam al conseller Negueruela que reflexioni i solucioni aquest tema tal com ens va dir a principi de legislatura».