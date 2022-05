MÉS s'adhereix a la iniciativa 'Avui per demà' impulsada pel GOB

La Comissió Executiva de MÉS per Mallorca va acordar aquest dilluns donar suport a la Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears, 'Avui per demà', promoguda pel GOB. La iniciativa neix de la voluntat de garantir un entorn ecològic, digne i òptim per als infants i joves d'avui en un futur, base imprescindible per al benestar econòmic i social.

L'objectiu de la llei és garantir que tots els instruments de planificació que s'aprovin avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions futures. Les accions del present condicionaran l'esdevenir, per tant, la intenció és posar al centre la veu dels més joves, les seves inquietuds, angoixes i esperances. Perquè ells són els que hauran de fer front a un futur cada cop amb menys garanties.

La iniciativa també pretén garantir que en un futur hi hagi disponibilitat suficient i de bona qualitat de recursos indispensables per a garantir la vida digna: aigua, terres fèrtils, biodiversitat, habitatge, treball, cultura, educació i formació, etc.