Les negociacions per governar Barcelona després de les eleccions de 2019 també varen ser espiades i Manuel Valls se'n va aprofitar

Segons ha publicat La Vanguardia, aquest diumenge, els serveis d'intel·ligència espanyols varen monitoritzar el telèfon d'una persona que estava participant en les negociacions per a la configuració d'un govern entre ERC i Barcelona En Comú, la formació d'Ada Colau.

Al CNI li preocupava que l'Ajuntament de Barcelona acabés en mans de l'independentisme, concretament sota el control d'Esquerra Republicana i Ernest Maragall fos el batle.

Sobre aquest nou cas d'espionatge, Maragall ha afirmat que es tracta «d'unes eleccions intervingudes. És una operació d'Estat, que afegeix els seus propis instruments per impedir que un partit com ERC governi una ciutat com Barcelona» i s'ha demanat «on queden els ciutadans en tot això?».

Segons Maragall, el pacte entre la formació d'Ada Colau i la de Manuel Valls va ser una operació premeditada i reparada amb l'objectiu que Barcelona no fos presidida per un independentista. I ha afegit que «aquí hi ha raons d'estat, serveis d'intel·ligència, hi ha jutges...».

A més, Maragall ha explicat que «a Manuel Valls li varen fer un encàrrec, va aguantar uns mesos i va marxar». I ha etzibat que el 'BarcelonaGate' col·loca en una greu situació de dubte a la senyora Ada Colau i al senyor Jaume Collboni.

Maragall, que va guanyar les eleccions municipals a Barcelona l'any 2019, però que ha estat relegat a l'oposició, ha condemnat l'espionatge del CNI i ha afirmat que «és una evidència que som en una democràcia intervinguda, amb espionatge polític i on guanyar eleccions es pot considerar un delicte». I ho ha reblat, tot assegurant que «tot s'hi val perquè ERC no pugui governar». Sobre aquest punt, en ser preguntat pel paper de Manuel Valls, ha afirmat que «va ser una jugueta més dins d'aquesta operació d’Estat».