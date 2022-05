Podemos Palma reclama al Govern una llei de llengua de signes per a les Balears

Podemos Palma ha celebrat aquest dissabte una nova formació, adaptada a persones sordes, i ha reclamat al PSIB i MÉS per Mallorca que aprovin la tramitació d'una llei de llengua de signes a les Balears. Aquesta trobada s'ha organitzat amb motiu del docufòrum 'Totes les causes, l'assassinat d'una dona desconeguda', segons han explicat en una nota de premsa.

Durant l’acte, el portaveu de la formació, Jesús Jurado, ha destacat «la necessitat de fer inclusiva la vida pública per a la comunitat sorda», i per això demanen de «tramitar ja l'esborrany del projecte» per a la primera llei de llengua de signes a Balears. «És una llengua oficial més d'aquesta comunitat i, com a tal, cal promoure i protegir, no s'entendria que no es fes per llei», ha afegit.

L'esborrany del projecte de llei de llengua de signes a les Balears, presentat per Podemos al Govern i al Parlament a finals de l'any passat, inclou les reivindicacions de la Federació de Persones Sordes de les Illes (FSIB) i d'altres entitats, han recordat. Si s'aprova, les Balears serien el tercer territori de l'Estat espanyol amb una llei d'aquest tipus; per ara sols en Catalunya i Andalusia.

L'any passat ja es va aprovar una Proposició No de Llei pactada amb la FSIB perquè l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern assumís la llengua de signes com una llengua a defensar. «Governem per defensar la majoria social i també les minories lingüístiques per garantir la igualtat d'oportunitats de tots», ha conclòs Jurado.