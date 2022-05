Catalina Cladera (PSOE): «Complirem el nostre objectiu, guanyar les eleccions de 2023 i ampliar forces per tots els territoris de Mallorca»

La Federació del PSOE de Mallorca ha reunit aquest dissabte, per primera vegada en l'actual mandat i de manera presencial, el Consell Polític, màxim òrgan de decisió entre congressos, i que ha estat encapçalat per la Secretària General, Catalina Cladera. Els membres del Consell Polític també han aprovat la composició de la mesa de l'òrgan, que presidirà Xesc Miralles.

Cladera ha començat el seu discurs donant l'enhorabona a la nova mesa del Consell Polític i ha remarcant la feina feta aquests darrers mesos. «A Mallorca, hem fet una feina molt important aquests darrers mesos on hem celebrat un total de 48 assemblees», ha assegurat.

Cladera ha comentat que «ara que han acabat les assemblees és el moment de continuar fent feina. Per exemple, el pròxim dilluns començarem a Pollença d'Escola Antoni Alemany, un projecte impulsat per Bea Gamundí que servirà a tots els militants de les agrupacions locals per agafar força de cara a les eleccions de 2023».

La dirigent ha destacat la gestió que ha fet el PSIB-PSOE de la pandèmia. «Hem d'estar orgullosos de la gestió que hem fet de la pandèmia, no hem deixat a ningú enrere, hem estat al costat de la gent, al costat dels sectors econòmics, hem fet un escut social. Hem demostrat que estam devora la gent en els moments més difícils. Tot i les urgències de la pandèmia, no hem deixat de complir el nostre projecte polític», ha sostingut.

De cara a les eleccions de 2023, Cladera ha llançat un missatge d'encoratjament i força. «Volem seguir sent la primera força a Mallorca, hem d'ampliar resultats allà on governam i allà on estem a l'oposició. Ara ens toca a tots fer feina de carrer i escoltar a les necessitats i demandes de la gent. Les agrupacions locals sou clau, sou la base, el poder socialista està a la base. Les agrupacions locals vos heu d'activar, podeu comptar amb la Federació per tot el que necessiteu», ha dit.

En un moment del seu discurs, Cladera ha advertit dels perills que suposaria que la dreta arribés al poder. «Ja ho han demostrat, faran el que sigui per intentar arribar a les institucions, inclús pactar amb l'ultradreta. El discurs de la dreta és el de abaixar impostos, el que no expliquen és que això suposa una baixada de serveis públics i de l'estat del benestar. Som el partit que podem aturar la dreta i l'ultradreta», ha sentenciat Cladera.