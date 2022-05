EUIB fa una crida a participar en la consulta popular sobre monarquia o república que se celebra aquest dissabte a tot l'Estat

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha fet una crida a la ciutadania i a la seva militància perquè participin aquest dissabte, dia 14 de maig, a la consulta no vinculant sobre el model d'Estat organitzada per la Plataforma de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República, de la qual Esquerra Unida en forma part des de la seva creació.

Juanjo Martínez, coordinador d'EUIB, ha manifestat que «aquest dissabte, que hi ha la consulta sobre monarquia o república, la societat de les Balears i de tot l'Estat espanyol tenim l'oportunitat de poder opinar i votar entre si volem, o no, sortir de l'Edat Mitjana, avançar cap a una societat més democràtica, on el càrrec de cap d'estat no sigui un càrrec hereditari i avançar cap a una unitat real d'aquest estat. És un moment fonamental per bolcar-nos-hi i participar-hi».

«Com a demòcrates volem poder triar la nostra forma d'Estat», ha indicat també Elena Torres, responsable federal de Republicanisme d'Esquerra Unida, en una carta remesa a les bases de l'organització, on incideix que «volem decidir-ho tot, inclosa la direcció del nostre Estat». Torres ha recordat també que «la majoria de la població actual no va tenir oportunitat de votar la Constitució de 1978, però qui sí que ho va poder fer no va tenir l'opció d'escollir sobre la forma d'Estat, per tant, ni en aquell moment ni posteriorment hem pogut decidir-ho».

Per Esquerra Unida, a aquesta manca de debat polític en els seus orígens cal afegir-hi avui un incompliment sistemàtic dels drets socials exposats al pacte constitucional, cosa que mostra que «ni la mateixa norma és garant del seu contingut».

Finalment, des del partit, a nivell estatal, s'ha volgut també felicitar la Plataforma de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República per haver superat, àmpliament, la xifra objectiu de 500 meses de votació, fins a arribar a prop de les 700 meses.