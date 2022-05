Les Balears són el referent en polítiques d'igualtat

La Secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Govern espanyol, Ángela Rodríguez, ha visitat en viatge oficial les Balears, on ha estat rebuda per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, per abordar diferents polítiques conjuntes entre les dues administracions en matèria d'igualtat, en una reunió en la qual també han participat la directora de l'Institut Balear de la Dona, Maria Duran, i la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro.

Després de la trobada, Garrido ha explicat que un dels principals assumptes tractats ha estat el finançament i la renovació del Pacte d'Estat Contra la Violència Masclista, el qual caduca enguany. Garrido i Rodríguez s'han compromès a continuar treballant conjuntament la seva continuïtat, la qual des de les Illes Balears es reclama que sigui amb un finançament plurianual.

Garrido ha defensat que les Illes Balears «som territori referent en matèria d'igualtat», posant alguns exemples d'aquesta legislatura com el projecte per a unes illes lliures de prostitució i tracta, liderat per les illes juntament amb set comunitats més i la ciutat autònoma de Melilla; amb la guia per prevenir i detectar abusos sexuals i l'explotació sexual infantil i adolescent i amb el primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de l'Estat.

Precisament, la consellera ha recordat que enguany les Illes estan invertint més de 41 milions d'euros en polítiques de conciliació i corresponsabilitat, amb un pla que ja abarateix el preu de les escoletes matineres, que impulsa noves escoletes 0-3 anys i residències i que també beneficia les escoletes d'Estiu, Nadal i Pàsqua. El Pla de Conciliació és pioner a tot l'Estat i compta amb 5 milions d'euros de finançament estatal a través del Plan Corresponsables, el qual segons ha avançat la Secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, ja beneficia a 4.000 nins i nines de les illes.

Per part seva, la Secretària d'Estat, Ángela Rodríguez, ha destacat la sintonia del Govern i de L'Estat, «dos governs feministes que ampliaran els drets de les dones amb les polítiques que desplegarem els pròxims anys».

Rodríguez ha recordat els 11 milions d'euros que reben les illes per a polítiques contra violència masclista i per a la corresponsabilitat i ha donat l'enhorabona al Govern de les Illes Balears per les polítiques desplegades en favor de la conciliació.

L'agenda de feina de la Secretària d'Estat ha començat amb una breu trobada institucional amb el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes. Continuarà l'horabaixa amb una visita a Metges del Món, per conèixer de primera mà tota la feina que fan amb dones en situació de prostitució i dones traficades.

Precisament, Garrido ha agraït la feina de les entitats que fan feina amb dones víctimes de tràfic i dones en situació de prostitució, com són Creu Roja, Casal Petit i Metges del Món.