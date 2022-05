La CUP denuncia la corrupció estructural de l’Estat espanyol en un documental i el presentarà arreu dels Països Catalans

La CUP farà, arreu dels Països Catalans, presentacions de ‘Pomes’, un documental sobre la corrupció al Regne d’Espanya que, a través de la feina feta a la comissió Kitchen al Congrés dels Diputats, desgrana la pràctica del finançament il·legal dels partits per mitjà de comissions d’obra pública durant les últimes dècades de la democràcia espanyola. Una trama que també es vincula amb les clavegueres de l'Estat.

Les declaracions de José Manuel Villarejos, Luís Bárcenas, Fernández Díaz i Pérez de los Cobos serveixen de fil conductor d’aquesta peça audiovisual que, amb la feina elaborada durant tres anys a la comissió d’investigació de la trama del PP com a element central, acaba repassant la relació entre el Règim del 78, la corrupció i el finançament il·legal dels partits polítics.

Per fer aquesta panoràmica global, s’ha entrevistat David Fernàndez, qui va coordinar el treball de 'Llums i Taquígrafs' i permet fer un retrat col·lectiu del panorama i les clavegueres de l’Estat espanyol, així com de Maria Sirvent, que va portar el Cas Castor al Parlament de Catalunya interrogant Florentino Pérez, i de l’actual diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, que va ser l’advocada responsable de l'acusació particular de la candidatura anticapitalista en el cas Catalunya Caixa. També compta amb la participació dels dos diputats per la CUP al Congrés, Mireia Vehí i Albert Botran.

Presentacions als Països Catalans

Aquest material audiovisual, que mostra la familiaritat que hi ha entre el poder i la corrupció, l’atac directe als drets fonamentals que aquesta pràctica suposa i com d’impregnada està aquesta dinàmica en l’estructura dels partits del règim, serà presentat en tres ciutats diferents dels Països Catalans i també a Madrid.

La ruta de presentacions començarà a València, el proper divendres 20 de maig a Octubre Centre de Cultura Contemporània i comptarà amb una taula rodona participada per Toni Gisbert, secretari d’ACPV, Chelo Vidal, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció; Carles Xavier López, portaveu de #JusticiaCasBlasco; el periodista Sergi Tarín i els diputats de la CUP Mireia Vehí i Albert Botran. Posteriorment, es faran presentacions a Palma (27 de maig), Barcelona (15 de juny) i a Madrid (22 de juny).

Aquí podeu veure el tràiler: