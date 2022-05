El Pi reclama els mateixos drets per a tots els col·lectius de caçadors

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha aconseguit el suport del Consell per instar al Departament de Desenvolupament Local i Caça a estudiar una proposta de modificació de la normativa que permeti que la taxa sobre llicències de caça no faci distincions ni provoqui desigualtats entre el col·lectiu de caçadors. «És lògic i respectable que es pugui ajudar als caçadors federats quan participen en una competició esportiva, ara bé, que paguin la meitat per la seva llicència quan cacen com un caçador social resulta una clara desigualtat i una discriminació», ha reclamat la portaveu d’El Pi a la institució insular, Xisca Mora.

També s’ha aprovat reconèixer la importància i tradició arrelada de la caça social i tradicional a Mallorca. «A les Illes Balears les entitats de caça social reclamen tenir els mateixos drets i deures que tenen altres col·lectius de caça, com la caça esportiva, que reben doblers de la Conselleria d'Esports i subvencions del Consell per a la caça esportiva i de competició», ha afegit Mora.

Finalment, la portaveu ha criticat les votacions en contra del pacte de Govern amb relació a una subvenció anual per a l'Associació Balear d'Entitats de Caça i l'exempció o bonificació de la taxa per la llicència de caça de caràcter social per a aquells caçadors amb dificultats econòmiques. «No entenem per què no han donat suport a aquests punts, que, per una banda, pretén ajudar tècnicament a les societats i associacions de caçadors per al desenvolupament de projectes com la millora dels hàbitats o recuperació d'espècies cinegètiques, i, per altra banda, estar al costat d’aquells caçadors que econòmicament necessiten una ajuda per a pagar la seva respectiva taxa».