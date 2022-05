El Govern arriba a un acord sobre les esmenes a la Llei Turística amb El Pi i la Federació Hotelera de Mallorca

El Govern ha arribat aquest dimarts a un acord sobre les esmenes a la futura Llei Turística, en tramitació parlamentària, amb El Pi-Proposta per les Illes Balears i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Concretament, l'acord aconseguit entre els partits que donen suport al Govern -PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unides Podem-, amb El Pi i la FEHM, té a veure amb les esmenes a la futura Llei Turística, en tramitació parlamentària, que concreten l'intercanvi i la reducció futura de places i el canvi d'ús.

Concretament, els hotels obsolets es podran convertir en habitatges amb la condició que el 50% dels pisos sigui habitatge protegit. L'acord també estableix que parcel·les d'ús turístic puguin convertir-se en sòl per a construir-hi habitatges, residències de la tercera edat o edificis d'oficines. Les places hoteleres que es reconverteixin per aquest sistema hauran de complir la norma del 2x1, fet que implica que la meitat desapareixerà.

Un altre dels acords aconseguits amb el Pi afecta l'ampliació dels hotels. La norma que s'està tramitant al Parlament estableix que els hotels que es modernitzin poden ampliar les instal·lacions un 15% sempre que, en paral·lel, redueixin un 5% el nombre de places. L'acord amb El Pi modula aquesta exigència, de manera que els hotels més petits queden exonerats de la reducció de places i la resta ho farà de manera proporcional a la seva ampliació.

Cal recordar que aquest dilluns, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va explicar que l'acord d'esmenes, que s'estava negociant, previa que el decreixement de places operi d'aquí a quatre anys, quan s'acabi l'actual moratòria. I, que quan s'aixequi aquesta moratòria, alhora que s'hauran de reduir les borses de places -que depenen dels consells insulars-, l'intercanvi de places també es reduirà mitjançant un sistema de «dos per un».

Per al conseller Iago Negueruela, aquesta fórmula de dos per un «no suposava parlar de decreixement, sinó de millora de la competitivitat del sector».

«Estam parlant que tenim 433.000 places, queden a les borses 20.000, fins a arribar a 450.000 places. Els consells no han de suprimir-les, poden reduir-les», va especificar Negueruela, que va remarcar que la futura llei no posa en risc 100.000 places, com va afirmar el portaveu del Grup Popular, Toni Costa. Atès que va detallar que aquestes places a què feia referència el portaveu popular són en realitat 90.000 places de lloguer de vacances, que no es regulen a través d'aquesta nova normativa.