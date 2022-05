La consellera de Salut desmunta les mentides de Vox: «250 metges varen partir de Múrcia, segurament devia ser pel català»

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha tornat a deixar clar aquest dimarts, durant el ple del Parlament, que cap metge «ni ha deixat de venir ni se n'ha anat per raons lingüístiques» a les Balears.

Gómez ha contestat així a una pregunta de la diputada del partit d'extrema dreta Vox, Idoia Ribas, sobre l'exigència del català per als treballadors del Servei de Salut davant la dificultat de cobrir places.

«Per un grapat de vots em sembla que vostès estan desvariant dia sí dia no en aquest Parlament diguent una sèrie de barbaritats, com que incorporam metges que no tenen el títol homologat quan està absolutament prohibit», ha dit Gómez a Ribas.

A més, ha explicat que la mobilitat laboral és «una realitat en aquest país, és una realitat a tot el sistema sanitari i ha ironitzat: 250 metges varen partir de Múrcia, segurament devia ser pel català. O Andalusia, que parlen d’una fuga massiva de metges, segurament també pel català. I a Madrid, el seu gran referent, de 223 metges interns residents de família, se’n varen quedar 11».

Finalment, Gómez ha destacat que contràriament, a les Illes Balears, un 91 per cent dels metges residents s'hi queden. I ha remarcat davant el discurs d'odi de Vox contra el català que les llengües són «font de riquesa i de cultura».