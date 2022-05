Pere Soler: «Sevillano va dir que la ronda nord d'Inca s'haurà de fer només per un tram del primer tram, i això no és el que es reflectia en l'acord»

Pere Soler, conseller al Consell de Mallorca ha presentat una moció per a exigir que el conveni entre el Consell i l'Ajuntament d'Inca «es respecti i es compleixi» tal com estableix el compromís entre institucions.

L'inquer va demanar al darrer ple, al conseller Ivan Sevillano, sobre l'estat del projecte de la ronda nord d'Inca. «El conveni, entre Consell i Ajuntament, manifesta clarament que una vegada executat el projecte de la variant nord d'Inca des de la Ma-13, accés des de la rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, i quan l'Ajuntament hagi executat totes les actuacions previstes, es compromet a iniciar un estudi per construir la part de la variant nord que amb l'acord actual queda fora del projecte constructiu», explica Soler.

El conseller remarca que Sevillano «va dir que la ronda nord d'Inca s'haurà de fer només per un tram del primer tram, i això no és el que es reflectia en l'acord entre institucions, es tracta d'un projecte necessari per a la ciutat d'Inca, ja que solucionaria els problemes de trànsit que patim».