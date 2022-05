Més per Menorca critica el decret de transport marítim perquè «se centra en les mercaderies i no en les necessitats dels menorquins»

Més per Menorca ha mostrat aquest divendres el seu rebuig al Projecte de decret de transport marítim que ha anunciat el Govern perquè l’Executiu el concep «al servei del tràfic de mercaderies, mentre ignora les necessitats de mobilitat dels menorquins i menorquines», segons que ha explicat el diputat Josep Castells.

«Pel que sabem, s’estableix l’obligació d’una expedició diària Alcúdia-Ciutadella-Alcúdia, de manera que esdevé impossible que la ciutadania de Menorca, la que té més necessitat de desplaçar-se a l’illa veïna, pugui anar i tornar el mateix dia», ha dit Castells.

«Avui dia, el transport marítim de passatgers entre Menorca i Mallorca és ràpid –el trajecte es fa en una hora i mitja– i, tècnicament, ja és una alternativa al transport aeri, a més de ser més sostenible. No entenem com el Govern no aprofita aquest decret per a potenciar-lo i, en canvi, fa subsidiari el port de Ciutadella al d’Alcúdia, demostrant que posa al centre el transport de mercaderies», ha incidit el diputat.

D’altra banda, Més per Menorca ha expressat la seva perplexitat davant la presentació en premsa del Projecte de decret, sense que abans hagi sortit a exposició pública, de manera que la societat no en pot fer una valoració completa perquè se’n desconeixen els detalls.

«En tot cas, del que sabem, es desprèn que s’ignoren les mancances en mobilitat dels residents de Menorca que, com sabem, són els qui tenen la necessitat de desplaçar-se a Mallorca, i no a l’inrevés, per accedir a diversos serveis, tant de caràcter públic, com el sanitaris o judicials, com de caràcter privat, com l’oferta comercial».

Més per Menorca ha anunciat que durant el Ple de dimarts que ve, Josep Castells farà una pregunta oral a la presidenta Armengol sobre aquesta qüestió, la solució de la qual els ecosobiranistes han reivindicat els darrers anys: la darrera ocasió, quan aconseguiren aprovar una PNL el mes de novembre on es donava de termini al Govern fins el 31 de març per a fer la regulació del transport marítim, que espera des de fa més de 10 anys, quan es va aprovar la llei autonòmica de transport marítim.