Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista, MÉS per Mallorca i Verdes Equo signen l’Acord del Túria

Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista i Verdes Equo han decidit refermar la seva col·laboració amb la signatura d'un nou acord la setmana que ve, a més, suposarà la incorporació de MÉS per Mallorca.

Segons han informat des de la coalició valencianista, aquest nou pacte, batejat com a Acord del Túria, serà subscrit per dirigents d'aquestes forces polítiques dilluns després d'una jornada de treball convocada a València. Es tracta d'un document on s'estableix que les relacions entre aquestes forces serà «d'igual a igual i amb respecte a la sobirania dels projectes polítics».

Aquest espai, subratllen, permetrà continuar teixint un espai de cooperació «des de l'horitzontalitat» a la formació que lidera Íñigo Errejón amb els seus ja socis electorals de Verdes Equo i Compromís i ampliar-lo a MÉS per Mallorca, superant així la Declaració de Saragossa signada pels integrants d'aquest espai a l'octubre de l'any passat.

A la jornada de treballat de dilluns participaran, a més d'Errejón, el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví; el president de la Chunta, Joaquín Palacín; el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal; la portaveu de Verdes Equo, Silvia Mellado, entre d'altres.

Aquest nou acord de col·laboració se signarà un any abans de la celebració de les eleccions locals i autonòmiques previstes per a maig de 2023.