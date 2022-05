Apesteguia lamenta que les competències en gestió litoral «arribin perquè MÉS ho hagi forçat i no per la lleialtat de l'Estat cap a les Balears»

MÉS per Mallorca es mostra content davant l'anunci de la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern de l'Estat, Isabel Rodríguez, de fer efectiva la transferència de les competències en matèria de Costes durant aquest any 2022. Aquest traspàs és fruit de l'acord que MÉS va aconseguir durant les negociacions al Senat per donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat.

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha valorat positivament les paraules de la ministra Rodríguez, però ha insistit que «serem vigilats de quins termes es plantegen, de quines quantitats i de quins efectius se suposa que vendran dotades aquestes competències». La formació ecosobiranista reclama una dotació adequada de les competències per poder dur-les a terme de forma correcta.

Aquest traspàs és, destaca el senador Vicenç Vidal, «un compliment de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears reformat l'any 2007». Després de 17 anys les Illes Balears rebran la primera competència transferida des de l'estat espanyol segons l'Estatut d'Autonomia.

En aquest sentit, «lamentam que aquestes competències arribin perquè MÉS per Mallorca ho hagi forçat i no per la lleialtat del Govern d'Espanya cap a les Illes Balears», posa de relleu Apesteguia. Mentrestant, Vidal ha valorat que «la pressió exercida enguany donant veu a les reivindicacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera estan donant fruits».

MÉS per Mallorca entén l'arribada d'aquestes competències com més autogovern per les Illes Balears. Un fet que només pot fer millorar la vida de la ciutadania. A més, també significa que «per fer front a l'emergència climàtica és més necessari que mai comptar amb el control sobirà dels recursos i el territori propi, com és el cas del litoral», conclou Vicenç Vidal.