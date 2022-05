El Parlament vota en contra de recuperar l’ús públic del Palau de Marivent

El Parlament ha denegat la petició formal per recuperar l'ús del Palau de Marivent per part de la ciutadania. Aquesta proposta era iniciativa de MÉS per Mallorca.

La formació ha lamentat que «la connivència dels partits autoproclamats republicans amb la dreta i l'extrema dreta han impedit tirar endavant la proposta», ha expressat el diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet'. En aquest sentit, també ha denunciat que «partits que estan a favor de la República votin a favor de la Monarquia».

La família Reial espanyola s'ha aprofitat de Marivent durant anys, «no només ocupant l'immoble de manera gratuïta, a costa de la ciutadania de les Balears, sinó que ha aprofitat l'espai per fer negocis i enriquir-se». És per això que MÉS defensa recuperar Marivent, ja que «l'Estat espanyol disposa de propietats suficients per allotjar el monarca espanyol i la seva família en cas de visitar les Balears», ha afegit 'Collet'.