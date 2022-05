MÉS acusa el Govern espanyol de permetre a Madrid convertir-se en el «paradís fiscal intern» de l'Estat

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa impulsada per MÉS per Mallorca per reclamar al govern estatal un increment del control i les inspeccions fiscals per «detectar el frau en el canvi de residència de les grans fortunes amb la finalitat d'evadir les seves obligacions fiscals al nostre territori». Durant la defensa de la proposta, la diputada Joana Aina Campomar ha explicat «d'ençà que Madrid no grava l'impost de patrimoni s'han traslladat al seu territori unes 6.000 persones amb rendes superiors a 700.000 euros, mentre que la resta de territoris hem vist com una mitjana de 375 persones, amb patrimonis superiors a aquestes xifres, deixaven de tributar en els nostres territoris».

En concret, la diputada ecosobiranista ha recordat l'informe elaborat per l'OCDE –Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. D'acord amb aquest informe, Madrid és un «paradís fiscal intern» dins l'estat espanyol. Per contra, les Illes Balears han vist com el seu finançament efectiu, del qual és responsable el govern espanyol, ha baixat un 2,1% respecte a l'any anterior, segons un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) del passat mes d'agost. El mateix estudi, assegura Campomar «destaca que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears han partit un dels retrocessos més importants en matèria de finançament efectiu per habitant».

Davant aquest panorama, la diputada de MÉS ha denunciat que «mentre que el govern espanyol permet un paradís fiscal de facto a la mateixa capital de l'Estat no vol sentir a parlar d'una hisenda pròpia de les Balears i no té gens de pressa en posar en desplegar el REB per dotar a les Illes Balears d'un règim econòmic propi per desenvolupar mesures i beneficis fiscals pels inversors i les empreses de les Illes». Així, Joana Aina Campomar ha recalcat que «estam davant d'una altra fal·làcia liberal que serveix perquè els rics paguin menys i la resta de la població pateixi les conseqüències».

Davant d'aquest panorama, MÉS proposava en la proposició No de Llei aprovada aquest dimarts al Parlament perseguir el frau en el canvi de residència d'empreses i grans fortunes per evadir les obligacions fiscals a les Illes Balears. De la mateixa manera la iniciativa reclama disposar d'una hisenda pròpia «per així recaptar els tributs de forma directa, exercint un control més just, proper i efectiu dels doblers públic», assegura Campomar. Finalment, MÉS ha insistit en la seva proposta per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que desplegui «de manera urgent i immediata» el REB perquè proporcioni més recursos a les Illes Balears i compensar els desavantatges competitius de la insularitat.