El Pi: «És una vergonya que les platges no tenguin autoritzades les instal·lacions abans de l'inici de la temporada»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha instat la presidenta del Govern, Francina Armengol, a reclamar «amb més vehemència» al Govern de l’Estat la transferència de les competències de Costes i Litoral previstes a l’Estatut d’Autonomia. «Necessitam eficiència i agilitat. Li demanam que quan la rebem no ho gestionin com recursos hídrics. Tampoc és presentable que vostès mantenguin una ordre del 2013, és a dir no adaptada al reglament de Costes del 2014 per a fer els informes de la Conselleria de Medi Ambient».

Així mateix, el portaveu ha mostrat la seva satisfacció davant la previsió de la temporada turística d’enguany: «Ens congratulam que les perspectives per a la temporada turística siguin positives, molt positives, perquè evidentment el que volem nosaltres és feina i activitat econòmica a les Illes Balears». I ha afegit que tot i les bones previsions els poders públics han de fer els seus deures: «Han d’agilitzar les autoritzacions de les instal·lacions de temporada a les platges amb un termini raonable i que estiguin evidentment en perfectes condicions i instal·lades abans de la temporada turística i això que pareix una obvietat no s’aconsegueix mai».

En aquest mateix sentit, el portaveu ha criticat la lentitud de les administracions a l’hora de donar les autoritzacions pertinents: «Hi ha platges que encara no tenen autoritzades les instal·lacions de temporada, això és una vergonya impresentable, en part és competència de la Demarcació de Costes, però també hi ha un informe de la Conselleria de Medi Ambient que no ajuda que les instal·lacions de temporada estiguin en el temps que pertoca».

Per a acabar amb la seva intervenció, Melià ha assenyalat que no ajuda que es tengui la sensació que la Conselleria de Medi Ambient va en contra dels bars de platja i en contra de qualsevol instal·lació desmuntable «que no afecti les platges».