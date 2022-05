PP: «Eliminar els barets de les platges de les Balears enviarà 200 persones a l'atur»

El Partit Popular de les Balears ha denunciat aquest dimarts que «l'únic efecte segur» de l'eliminació dels barets de les platges de les Balears és «la ruïna que portarà a tots aquests negocis i l'atur al qual enviarà 200 persones». «No em parli d'informes sobre el nivell del mar, de la desaparició de les platges, del canvi climàtic i dels casquets polars, perquè no tenen cap relació amb la instal·lació d'un baret desmuntable a la platja», li ha retret el portaveu de Medi Ambient del PP al Parlament, Javi Bonet, al conseller de Medi Ambient del Govern, Miquel Mir, assenyalant que les prohibicions i exigències a aquests establiments «no tenen cap efecte en la protecció dels espais naturals».

Bonet ha interpel·lat el conseller al ple per l'eliminació de nombrosos barets de les platges de les Balears i pel retard en els permisos per a la concessió d'altres serveis com hamaques i para-sols, arran del que ha qualificat d'«informes sectaris» per part de la Conselleria de Medi Ambient. «Tenim una Llei de Costes des del 2013 i els anys 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 i 21 no hi ha hagut cap problema», ha exposat el diputat del PP, per a assenyalar que «no ens quadra que els tècnics hagin canviat el seu criteri justament enguany».

«Defensam la protecció i conservació dels espais naturals, especialment dels més fràgils», ha defensat el diputat del PP i ha remarcat que la Llei de Costes de 2013 «ja va establir les condicions per a garantir la seva protecció, com que les estructures havien de ser desmuntables però permetent mantenir l'activitat». «No obstant això, entre les prohibicions i les exigències que es plantegen ara, com la prohibició de terrasses o d'alternadores, suposen acabar directament o indirectament amb els barets de platja i no tenen cap efecte en la protecció dels espais naturals», ha apuntat.