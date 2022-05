Els impulsors de la campanya per una candidatura unitària esperen que Ara Més acordi una llista amb la resta de partits no sucursalistes

Els impulsors de la campanya per una candidatura unitària celebren la creació d’Ara Més (MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i independents), i esperen que aquesta nova formació sigui «una primera passa cap a un acord més ampli amb la resta de partits de país» per constituir una llista única al Congrés espanyol.

«La consecució d'un diputat propi a les darreres eleccions va requerir al voltant de 39.000 vots, una xifra a la qual El Pi i MÉS no s’hi han aproximat mai en solitari. Per responsabilitat i pel bé de les Illes Balears, per tant, esperam que uneixin esforços i acordin una llista única perquè no es perdi cap vot pel camí», han remarcat.

A més, han explicat que els programes electorals de MÉS i El Pi per a les eleccions espanyoles «coincideixen en la necessitat del concert econòmic, de la defensa de l'autogovern, del traspàs de competències i de la protecció de la llengua i cultura pròpies de les Balears, uns punts en comú més que suficients per consensuar una sola llista electoral».

Així mateix, els impulsors de la campanya celebren les primeres adhesions que s’han rebut a la pàgina web candidaturaunitaria.cat, entre les quals hi ha l’escriptora Elisabet Abeyà, el pedagog i filòleg Bartomeu Abrines, l’historiador Gabriel Ensenyat, l’economista Mercè Garau, el president de l’Escola i Música i Danses de Mallorca Gabriel Frontera, l’escriptor Miquel López Crespí, l’historiador Xavier Margais, l’escriptor Sebastià Portell, la filòloga Cathy Sweeney, el músic Càndid Trujillo i l’expresident de les Illes Balears Cristòfol Soler, entre molts altres.