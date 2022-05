Josep Juneda i Josep Castells, candidats per encapçalar les llistes de Més per Menorca al Consell de Menorca i al Parlament

L'actual conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell de Menorca, Josep Juaneda, ha anunciat a les seves xarxes socials la seva candidatura a les primàries de Més per Menorca juntament amb Noemí Gomila per encapçalar la llista dels menorquinistes a les pròximes eleccions al Consell de Menorca de 2023.

Us vull anunciar que me present a les primàries de @MesperMenorca per encapçalar la candidatura menorquinista al Consell Insular



Acompanyat de na @NoemiGarciGar i d’un equip carregat d’il.lusió i motivació. pic.twitter.com/KarJazk7LB — Josep Juaneda (@JosepJuaneda1) May 1, 2022

Segons ha indicat, volen «seguir fent feina per aconseguir el millor futur per a tots els menorquins»; també ha subratllat que tenen «un ferm compromís amb el projecte de Més per Menorca i volem tenir el suport de totes les adherides i adherits del partit». Juaneda, ha rebut el suport del coordinador general de la formació, Miquel Àngel Maria; «Orgullós de passar-te el testimoni del lideratge al Consell de Menorca. La nostra illa, la nostra gent, en les millors mans», ha declarat a través de les seves xarxes socials.

No vaig tenir gaires dubtes quan m'ho vas demanar i em vas dir que feies tàndem amb na Joana Gomila, quin luxe d'equip! Amb @MesperMenorca #Reconstruïmenverd, amb el repte de formar grup parlamentari menorquinista! https://t.co/snnORN4EFQ — Miquel Àngel Maria (@Mangelmaria) May 2, 2022

Aquest mateix dia, l'actual portaveu de la formació al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, també ha anunciat que s'ha presentat per encapçalar la llista de Més per Menorca a les pròximes eleccions al Parlament, juntament amb Maria i Joana Gomila. «Un equip fiable, feiner, competent, amb experiència i amb un compromís ferm i decidit. Un equip fantàstic per defensar Menorca al Parlament», ha dit Castells.