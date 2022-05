MÉS reclama un pacte de rendes «que garanteixi el poder adquisitiu de salaris i pensions davant la forta inflació»

El diputat de MÉS per Mallorca al Parlament Joan Mas 'Collet' ha anunciat aquest dilluns la presentació d’una iniciativa per a instar el Govern de l’Estat a negociar amb els agents socials un augment de salaris i prestacions per a aquest any i d'incloure clàusules de garantia salarial per als propers anys amb què es puguin compensar el poder adquisitiu que es perdi el 2022.

«Un pacte de rendes que en el cas de les Illes Balears hauria d’incloure una compensació addicional per l’elevat cost de cost de la vida a conseqüència de la insularitat. La proposta neix com a mesura per fer front a la inflació desbocada i les previsions que continuarà a l’alça. L’increment interanual dels preus de productes i serveis bàsics, com la llum, el transport o els aliments sense elaboració precaritza especialment els salaris i rendes més baixes. És irrenunciable el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores», ha remarcat.

Joan Mas ha recordat que tant els sindicats majoritaris com la patronal espanyola tenen una llarga experiència històrica en acordar pactes de rendes. «Gràcies a aquests grans acords l’economia espanyola va poder doblegar les altes taxes d’inflació dels anys setanta i vuitanta. Cal confiar que, en aquesta greu situació que l’economia travessa actualment, els agents socials tornaran a estar a l’altura de les circumstàncies», ha explicat.

Davant els importants reptes immediats per a garantir la recuperació i resiliència d’un teixit socioecònomic fortament afeblit per les darreres dues crisi, ha insistit 'Collet', és «necessari plantejar un pacte de rendes entre organitzacions sindicals i patronals que inclogui qüestions energètiques, fiscals i relatives als beneficis i dividends empresarials».